Стало відомо, хто стане новим головою партії "Слуга народу"

Як передає RegioNews, про це посилаючись на власні джерела повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, 17 грудня має відбутись зʼїзд партії "Слуга народу".

"Нинішня голова партії Олена Шуляк обіймала цю посаду вже два терміни. Тому і будуть міняти голову", – повідомив Гончаренко.

Раніше ми повідомляли про те, що партія "Слуга народу" проведе терміновий з'їзд, на якій мають обрати очільника політичної сили.