Стало відомо, хто стане новим головою партії "Слуга народу"
Перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко стане новим головою партії «Слуга народу»
Як передає RegioNews, про це посилаючись на власні джерела повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За його словами, 17 грудня має відбутись зʼїзд партії "Слуга народу".
"Нинішня голова партії Олена Шуляк обіймала цю посаду вже два терміни. Тому і будуть міняти голову", – повідомив Гончаренко.
Раніше ми повідомляли про те, що партія "Слуга народу" проведе терміновий з'їзд, на якій мають обрати очільника політичної сили.
1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатисяВсі новини »
11 грудня 2025, 12:59Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59Колишній народний депутат України став Героєм Росії
10 грудня 2025, 13:41
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 15:11Генпрокурор Кравченко заявив, що не планує звільнятися і пригрозив дістатися до кожного зі своїх недоброзичливців
12 грудня 2025, 14:58На Львівщині судили командира через СЗЧ п'ятьох військових
12 грудня 2025, 14:55Політичні інсайди: "колективний Єрмак" та кадрові перестановки
12 грудня 2025, 14:44Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41На Рівненщині водій міжнародного автобуса залишив неповнолітню на заправці
12 грудня 2025, 14:40У Харкові чоловік посварився з дружиною та влаштував стрілянину в підʼїзді багатоповерхівки
12 грудня 2025, 14:29У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25На Хмельниччині посадовці військової частини відправляли підлеглих працювати на приватній СТО
12 грудня 2025, 14:18На Сумщині російський "Шахед" атакував спортивну школу під час тренувань дітей
12 грудня 2025, 14:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »