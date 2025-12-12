Партия "Слуга народа" проведет срочный съезд: названа дата
В среду, 17 декабря, состоится съезд партии «Слуга народа»
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"На 17 декабря назначили съезд партии "Слуга народа". Там должны выбрать следующую жертву главы этой мощной партии", – говорится в сообщении.
Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа". В то же время нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан демонстративно бойкотировал встречу с президентом Зеленским.
