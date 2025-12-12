Партия "Слуга народа" проведет срочный съезд: названа дата

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"На 17 декабря назначили съезд партии "Слуга народа". Там должны выбрать следующую жертву главы этой мощной партии", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа". В то же время нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан демонстративно бойкотировал встречу с президентом Зеленским.