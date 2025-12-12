Із наступного навчального року всі учні будуть забезпечені безкоштовними гарячими обідами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомили у Міносвіти у відповідь на інформаційний запит RegioNews.

Наразі безкоштовні гарячі обіди передбачені лише для учнів 1-4 класів та пільгових категорій (сироти, діти з малозабезпечених сімей), а також 5-11 класи лише на прифронтових територіях. Кошти на це передбачені в державному бюджеті. Тепер програму розширюють, щоб забезпечити харчування для всіх.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні планують розширити програму безкоштовного шкільного харчування на всіх учнів з 1 по 11 клас. Нововведення анонсували під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу".