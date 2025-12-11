17:04  11 грудня
11 грудня 2025, 21:08

38-річна Санта Дімопулос вперше прокоментувала причину розлучення з чоловіком після 11 років шлюбу

11 грудня 2025, 21:08
Читайте также
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Санта Дімопулос вперше відверто розповіла, чому її шлюб з Ігорем Кучеренком завершився після 11 років подружнього життя

Про це зірка повідомила в соцмережах, передає RegioNews.

38-річна співачка та телеведуча Санта Дімопулос вперше публічно пояснила причину розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років шлюбу. Вона запевнила, що в стосунках не було зрад і конфліктів через сторонніх людей. Розрив став наслідком внутрішніх змін у сприйнятті життя, кохання та власних цінностей.

Дімопулос зазначила, що її погляди на стосунки й близькість кардинально змінилися. Те, що колись здавалося мрією, з часом втратило колишній сенс. Вона додала, що зміни є природними для кожної людини, і люди ростуть, набувають нового досвіду та по-іншому оцінюють минуле.

За словами Санти, Кучеренко залишився для неї важливою людиною, проте зараз вона відчуває себе іншою людиною. Зірка підкреслила, що рухається вперед і сприймає розлучення як етап особистого розвитку.

Водночас вона розповіла, що її серце наразі вільне і нових стосунків поки не планує. Розрив став несподіванкою для шанувальників, адже раніше Дімопулос публічно називала чоловіка "чоловіком мрії" та підкреслювала, що він був тим, кого вона шукала все життя.

Раніше повідомлялося, Тарас Тополя офіційно подав позов про розлучення з дружиною – справу зареєстрували 3 грудня у Подільському районному суді Києва.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя заявив, що розлучається з дружиною Оленою. Артисти виховують трьох дітей. У шлюбі вони були 12 років. За їхніми словами, рішення про розрив було спільним та виваженим.

11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
