Санта Дімопулос вперше відверто розповіла, чому її шлюб з Ігорем Кучеренком завершився після 11 років подружнього життя

Про це зірка повідомила в соцмережах, передає RegioNews.

38-річна співачка та телеведуча Санта Дімопулос вперше публічно пояснила причину розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком після 11 років шлюбу. Вона запевнила, що в стосунках не було зрад і конфліктів через сторонніх людей. Розрив став наслідком внутрішніх змін у сприйнятті життя, кохання та власних цінностей.

Дімопулос зазначила, що її погляди на стосунки й близькість кардинально змінилися. Те, що колись здавалося мрією, з часом втратило колишній сенс. Вона додала, що зміни є природними для кожної людини, і люди ростуть, набувають нового досвіду та по-іншому оцінюють минуле.

За словами Санти, Кучеренко залишився для неї важливою людиною, проте зараз вона відчуває себе іншою людиною. Зірка підкреслила, що рухається вперед і сприймає розлучення як етап особистого розвитку.

Водночас вона розповіла, що її серце наразі вільне і нових стосунків поки не планує. Розрив став несподіванкою для шанувальників, адже раніше Дімопулос публічно називала чоловіка "чоловіком мрії" та підкреслювала, що він був тим, кого вона шукала все життя.

