Фото из открытых источников

Такая публикация появилась на странице Тараса Тополи, передает RegioNews.

В совместном заявлении артисты заявили, что это было взвешенным решением обоих. Они также отметили, что с ответственностью и любовью к общим детям они ставят точку в отношениях и начинают отдельные жизни.

"Все сопутствующие имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям. Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях", - говорят бывшие влюбленные.

Напомним, в браке Елена и Тарас Тополи были с 2013 года. Вместе они воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию. В последние годы в медиа часто появлялись слухи о разводе пары, но раньше музыканты опровергали это.