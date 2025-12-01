12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 12:55

"Это взвешенное решение нас обоих": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя расстается с женой Еленой

Фото из открытых источников
Тарас и Елена Тополя заявили о завершении отношений. Они официально подтвердили, что разводятся

Такая публикация появилась на странице Тараса Тополи, передает RegioNews.

В совместном заявлении артисты заявили, что это было взвешенным решением обоих. Они также отметили, что с ответственностью и любовью к общим детям они ставят точку в отношениях и начинают отдельные жизни.

"Все сопутствующие имущественные вопросы и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям. Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях", - говорят бывшие влюбленные.

Напомним, в браке Елена и Тарас Тополи были с 2013 года. Вместе они воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию. В последние годы в медиа часто появлялись слухи о разводе пары, но раньше музыканты опровергали это.

