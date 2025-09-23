Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Леся Никитюк уже попробовала актерство. Она сыграла роль в фильме "Песики". Теперь она призналась, хочет ли получить новые роли

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

Ранее в сети обсуждали небольшой скандал: актриса Дарья Петрожицкая. Она подчеркнула, что сейчас существует тенденция, в которой медийные люди чаще приглашают играть в фильмах, чем профессиональных актеров. Тогда Леся не обиделась на это и не устроила драму. Теперь она рассказала, хочет ли снова сняться в кино.

"Это напрямую зависит от тех предложений и от тех фильмов, которые дальше будут снимать украинские режиссеры и продюсеры. Учитывая, что премьера "Песиков" и сам фильм прошли чрезвычайно круто, я думаю, что буду положительно реагировать на понравившиеся мне предложения", - пояснила ведущая.

Она добавила, что хочет сниматься в проектах, в которых она будет чувствовать себя комфортно и сможет показать себя с разных сторон.

"Поэтому я жду предложений", – говорит Леся Никитюк.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.