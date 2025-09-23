20:24  22 сентября
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ
18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
23 сентября 2025, 02:00

"Я жду предложений": Леся Никитюк призналась, хочет ли вернуться в кино

23 сентября 2025, 02:00
Фото из открытых источников
Украинская телеведущая Леся Никитюк уже попробовала актерство. Она сыграла роль в фильме "Песики". Теперь она призналась, хочет ли получить новые роли

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

Ранее в сети обсуждали небольшой скандал: актриса Дарья Петрожицкая. Она подчеркнула, что сейчас существует тенденция, в которой медийные люди чаще приглашают играть в фильмах, чем профессиональных актеров. Тогда Леся не обиделась на это и не устроила драму. Теперь она рассказала, хочет ли снова сняться в кино.

"Это напрямую зависит от тех предложений и от тех фильмов, которые дальше будут снимать украинские режиссеры и продюсеры. Учитывая, что премьера "Песиков" и сам фильм прошли чрезвычайно круто, я думаю, что буду положительно реагировать на понравившиеся мне предложения", - пояснила ведущая.

Она добавила, что хочет сниматься в проектах, в которых она будет чувствовать себя комфортно и сможет показать себя с разных сторон.

"Поэтому я жду предложений", – говорит Леся Никитюк.

Напомним, что 20 июня Леся Никитюк подтвердила, что родила первенца. Ее бойфренд – военный Дмитрий Бабчук. Еще в начале года он сделал ей предложение, однако свадьба откладывается из-за службы жениха.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
07 августа 2025
