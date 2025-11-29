"Организм дал сбой": актриса Антонина Хижняк заболела

Фото: Instagram.com/tonya_actress

Об этом знаменитость написала в Instagram, сообщает RegioNews.

Актриса отметила, что пока лечится, она не будет на связи и будет избегать публичности.

По словам Хижняк, причиной болезни стала чрезмерная работа и недостаточный отдых, из-за чего организм "дал сбой". Артистка подхватила простуду и временно нуждается в полном восстановлении.

"Пару дней буду не в доступе. Организм пошел в принудительную "перезагрузку", потому что давно был нарушен баланс энергий "брать-давать". Берегите себя, не будьте как я", - написала Антонина Хижняк в соцсети.

Справка: Антонина Хижняк – украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Многим зрителям она особенно известна благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша". Кроме того, Хижняк является актрисой дубляжа, и озвучила немало проектов: например, "Дедпул", "Ножи наголо", "Аркейн" и многие другие.

Напомним, ранее украинская актриса Антонина Хижняк рассказала, как во время съемок попала под обстрел. По словам актрисы, в ситуации была своя "ирония": они как раз снимали сцену, где все должны были испугаться.