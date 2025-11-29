17:40  29 ноября
Народный артист Ступка проиграл апелляцию: три года за решеткой за пьяное ДТП
14:44  29 ноября
В Житомире под колесами легковушки погибла 64-летняя женщина
13:52  29 ноября
В столице уже 37 пострадавших после российской атаки
29 ноября 2025, 18:20

"Организм дал сбой": актриса Антонина Хижняк заболела

29 ноября 2025, 18:20
Фото: Instagram.com/tonya_actress
Украинская актриса Антонина Хижняк сообщила о серьезном ухудшении здоровья

Об этом знаменитость написала в Instagram, сообщает RegioNews.

Актриса отметила, что пока лечится, она не будет на связи и будет избегать публичности.

По словам Хижняк, причиной болезни стала чрезмерная работа и недостаточный отдых, из-за чего организм "дал сбой". Артистка подхватила простуду и временно нуждается в полном восстановлении.

"Пару дней буду не в доступе. Организм пошел в принудительную "перезагрузку", потому что давно был нарушен баланс энергий "брать-давать". Берегите себя, не будьте как я", - написала Антонина Хижняк в соцсети.

Справка: Антонина Хижняк – украинская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Украины. Многим зрителям она особенно известна благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша". Кроме того, Хижняк является актрисой дубляжа, и озвучила немало проектов: например, "Дедпул", "Ножи наголо", "Аркейн" и многие другие.

Напомним, ранее украинская актриса Антонина Хижняк рассказала, как во время съемок попала под обстрел. По словам актрисы, в ситуации была своя "ирония": они как раз снимали сцену, где все должны были испугаться.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
