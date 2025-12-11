11:35  11 грудня
Молода акторка з серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосила про закінчення кар'єри

11 грудня 2025, 14:50
Фото: Instagram
Українська акторка Дарина Федина, відома за роллю Мелашки в серіалі "Спіймати Кайдаша", оголосила про завершення своєї акторської кар'єри

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає RegioNews.

24-річна артистка звільнилася з Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Федина пояснила, що наразі хоче взяти паузу від театру та акторства.

"Мені треба трошки відпочити. Зараз я не беру проєктів. Я маю ще закінчити один у театрі Заньковецької, але потім – все. Я хочу пошукати себе в іншій сфері, де відчуватиму, що приношу більше користі", – сказала вона.

Акторка уточнила, що нова діяльність не обов’язково передбачає безпосередню службу в армії, проте її пріоритет – робота, яка допомагатиме Силам оборони України.

"Бо люди одразу думають, що коли ти йдеш з якоїсь роботи, то вже штурмуєш якусь посадку в Донецькій області. Це смішно. Є дуже багато різної роботи, вона не обов'язково у війську. А навіть у війську є професії, які не означають, що ти сидітимеш в окопі", – наголосила Федина.

Наразі акторка планує завершити поточний театральний проєкт і повністю сконцентруватися на новій сфері діяльності.

Нагадаємо, український актор Кирило Ганін, відомий за ролями у фільмі "Песики" та шоу "Ліга сміху", мобілізувався до лав ЗСУ. 2 грудня 31-річного артиста доставили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов військово-лікарську комісію.

