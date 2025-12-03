Фото: Instagram/Кирилл Ганин

Украинский актер Кирилл Ганин, известный по ролям в фильме "Песики" и шоу "Лига смеха", мобилизовался в ряды ВСУ

Об этом сообщают "Комментарии", передает RegioNews.

По информации издания, 2 декабря 31-летний артист был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию. После осмотра Ганина отобрали в одну из боевых бригад ВСУ.

Сам актер пока публично не комментировал свое решение.

Известно, что раньше он дважды пытался попасть на фронт, однако военкомат отказывал, считая, что Ганин приносит больше пользы в информационном пространстве, помогая собирать донаты для военных.

Что известно о Кирилле Ганине

Кирилл Ганин – украинский актер, комик и юморист.

Родился в Киеве. Известность получил благодаря ролям в сериалах "Громада", "СуперКопы", "Танька и Володька", а также как капитан команды "НОС" в "Лиге смеха".

В 2024 году он сыграл одну из главных ролей в комедийном фильме "Песики" вместе с Лесей Никитюк.

Напомним, ранее Ганин неоднократно шутил над уклоняющимися. В частности, над мужчинами, которые пытались скрыться из Украины через реку Тиса. По его мнению, это самый плохой выбор, который можно сделать.