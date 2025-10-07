Фото из открытых источников

Актриса Екатерина Кузнецова рассказала о своем опыте отношений с коллегами. Такой эпизод происходил в ее жизни

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Екатерины Кузнецовой, у нее были отношения с коллегой. Однако это происходило только один раз. Этот актер впоследствии стал ее мужем (уже бывшим). Однако после этого у нее не было такого опыта и она сознательно избегает романов на работе.

"Я ни в коем случае не осуждаю тех, у кого это случается, но в моем случае... Для меня гораздо важнее остаться с ними в дружеских отношениях. Поэтому никаких скандальных романов или историй на площадке ни тогда, ни теперь не было", - рассказала актриса.

Следует отметить, что роман на съемочной площадке у Екатерины произошел с российским актером Евгением Прониным. В 2014 году она вышла за него замуж. Однако в 2015 году они развелись.

С 2017 года Кузнецова была в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным. Они прожили вместе около восьми лет. В июле 2025 г. она объявила о разрыве.

