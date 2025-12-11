1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Від 11 грудня українці можуть використовувати 1000 грн "Зимової підтримки" для придбання продуктів українського виробництва (крім підакцизних товарів)

Про це повідомляє Мінсоцполітики, передає RegioNews.

Така опція вже доступна в торговельних мережах Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

Наразі скористатися нею можна в понад 1 160 магазинах по всій Україні. Зчасом перелік точок буде розширюватися.

Можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

На що ще можна витратити кошти

Отримувачі "Зимової тисячі" можуть використовувати її для:

оплати комунальних послуг;

оплати поштових послуг;

благодійності;

купівлі товарів українського виробництва – ліків, книжок і тепер продуктів харчування.

Терміни використання коштів

Якщо виплату отримано через "Дію" та зараховано на картку "Національний кешбек", кошти доступні до 30 червня 2026 року.

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через Укрпошту, а також ті, хто оформлював допомогу у відділеннях, можуть витратити її до кінця лютого 2026 року – уряд подовжив термін.

Нагадаємо, станом на початок грудня 14 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка". Кошти вже отримали 3,5 млн людей. Українці витратили їх переважно на комунальні послуги (80%), а також на книги, аптеки та донати для Сил оборони.

Про програму "Зимова підтримка"

Програма "Зимова підтримка" (раніше – "Зимова єПідтримка") була запроваджена урядом України у грудні 2024 року з метою допомоги громадянам у складний зимовий період. Її реалізовує Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри через застосунок "Дія".

Основна ідея програми – підтримати населення під час зростання витрат на комунальні послуги, ліки та базові потреби, а також стимулювати внутрішню економіку.

Нагадамо, за даними міністра соціальної політики Дениса Улютіна, близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки. Для цього у бюджеті передбачено 10 млрд гривень.