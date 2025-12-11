11:35  11 грудня
11 грудня 2025, 12:59

1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися

11 грудня 2025, 12:59
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від 11 грудня українці можуть використовувати 1000 грн "Зимової підтримки" для придбання продуктів українського виробництва (крім підакцизних товарів)

Про це повідомляє Мінсоцполітики, передає RegioNews.

Така опція вже доступна в торговельних мережах Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та "Близенько".

Наразі скористатися нею можна в понад 1 160 магазинах по всій Україні. Зчасом перелік точок буде розширюватися.

Можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

На що ще можна витратити кошти

Отримувачі "Зимової тисячі" можуть використовувати її для:

  • оплати комунальних послуг;
  • оплати поштових послуг;
  • благодійності;
  • купівлі товарів українського виробництва – ліків, книжок і тепер продуктів харчування.

Терміни використання коштів

Якщо виплату отримано через "Дію" та зараховано на картку "Національний кешбек", кошти доступні до 30 червня 2026 року.

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через Укрпошту, а також ті, хто оформлював допомогу у відділеннях, можуть витратити її до кінця лютого 2026 року – уряд подовжив термін.

Нагадаємо, станом на початок грудня 14 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка". Кошти вже отримали 3,5 млн людей. Українці витратили їх переважно на комунальні послуги (80%), а також на книги, аптеки та донати для Сил оборони.

Про програму "Зимова підтримка"

Програма "Зимова підтримка" (раніше – "Зимова єПідтримка") була запроваджена урядом України у грудні 2024 року з метою допомоги громадянам у складний зимовий період. Її реалізовує Міністерство соціальної політики спільно з Мінцифри через застосунок "Дія".

Основна ідея програми – підтримати населення під час зростання витрат на комунальні послуги, ліки та базові потреби, а також стимулювати внутрішню економіку.

Нагадамо, за даними міністра соціальної політики Дениса Улютіна, близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки. Для цього у бюджеті передбачено 10 млрд гривень.

