19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 18:39

Стало известно, сколько украинцев смогут получить "зимнюю тысячу"

06 ноября 2025, 18:39
иллюстративное фото: из открытых источников
Около 10 млн. украинцев смогут получить 1000 гривен зимней поддержки. Для этого предусмотрено 10 млрд гривен

Как сообщает RegioNews, об этом министр социальной политики Денис Улютин рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что кроме "зимней поддержки" на 6500 гривен будет акт, который сейчас разрабатывается – по 1000 гривен для всех остальных категорий населения.

"Других граждан – около 10 млн., которые смогут воспользоваться помощью в тысячу гривен, для них забюджетировано 10 млрд. гривен", – уточнил министр.

Как сообщалось, украинцы не получают выплаты по программе "Национальный кэшбек" уже более двух месяцев из-за отсутствия средств в бюджете. В Минфине уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев.

