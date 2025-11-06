Стало известно, сколько украинцев смогут получить "зимнюю тысячу"
Около 10 млн. украинцев смогут получить 1000 гривен зимней поддержки. Для этого предусмотрено 10 млрд гривен
Как сообщает RegioNews, об этом министр социальной политики Денис Улютин рассказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что кроме "зимней поддержки" на 6500 гривен будет акт, который сейчас разрабатывается – по 1000 гривен для всех остальных категорий населения.
"Других граждан – около 10 млн., которые смогут воспользоваться помощью в тысячу гривен, для них забюджетировано 10 млрд. гривен", – уточнил министр.
Как сообщалось, украинцы не получают выплаты по программе "Национальный кэшбек" уже более двух месяцев из-за отсутствия средств в бюджете. В Минфине уверяют, что решение о выделении средств из резервного фонда было принято и уже вскоре средства должны поступить на счета украинцев.