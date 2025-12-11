Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и заполнения каких-либо бумажных документов – сразу на месте происшествия.

Приложение будет автоматически подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховке. Это позволит избежать ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах.

Водителям достаточно будет сделать несколько фото, согласовать данные с другими участниками ДТП и подписать документ с помощью Дия. Подписи.

Статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в приложении, без поездок в страховую компанию и дополнительные обращения. Новый сервис должен ускорить урегулирование ДТП и снизить нагрузку на полицию, подчеркнула Свириденко.

Напомним, Кабмин обновил порядок оформления военно-учетных документов, переведя их в цифровой формат. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов является электронный Резерв ID, который можно получить непосредственно через приложение Резерв+.