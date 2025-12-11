Урожай резко сократился: USDA внезапно изменил прогноз для украинской кукурузы

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В отчете Министерства сельского хозяйства США (United States Department of Agriculture) говорится, что производство украинской кукурузы резко сократилось. Речь идет и о площадях, и об урожайности. В частности причинами называют влажный климат в ключевых регионах.

USDA прогнозирует мировое производство кукурузы в 2025/26 МГ на уровне 1 282,96 млн т (-3,27 млн т по предварительному прогнозу). Что касается мирового экспорта, то прогнозируют 205,1 млн т (+1,63 млн т), прогноз конечных запасов – 279,15 млн т (-2,19 млн т). К примеру, урожай китайской кукурузы оценивается в 295 млн т. Импорт составит 8 млн т, конечные запасы – 173,91 млн т.

Напомним, ранее сообщалось, что мясо свинины в Украине дорожает. За последние три месяца цена выросла так, что цены не опускались ниже 250 гривен за килограмм. Аналитики отметили, что в прошлом году стоимость была ниже из-за предложения.