Врожай різко скоротився: USDA раптово змінив прогноз для української кукурудзи

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У звіті Міністерства сільського господарства США (United States Department of Agriculture) йдеться про те, що виробництво української кукурудзи різко скоротилось. Йдеться і про площі, і про врожайність. Зокрема, причинами називають вологий клімат у ключових регіонах.

USDA прогнозує світове виробництво кукурудзи у 2025/26 МР на рівні 1 282,96 млн т (-3,27 млн т до попереднього прогнозу). Що стосується світового експорту, то прогнозують 205,1 млн т (+1,63 млн т), прогноз кінцевих запасів – 279,15 млн т (-2,19 млн т). Наприклад, врожай китайської кукурудзи оцінюється у 295 млн т. Імпорт складе 8 млн т, кінцеві запаси – 173,91 млн т.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.