11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 09:30

Врожай різко скоротився: USDA раптово змінив прогноз для української кукурудзи

11 грудня 2025, 09:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

USDA змінив прогноз щодо виробництва української кукурудзи. Тепер показники зменшились

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

У звіті Міністерства сільського господарства США (United States Department of Agriculture) йдеться про те, що виробництво української кукурудзи різко скоротилось. Йдеться і про площі, і про врожайність. Зокрема, причинами називають вологий клімат у ключових регіонах.

USDA прогнозує світове виробництво кукурудзи у 2025/26 МР на рівні 1 282,96 млн т (-3,27 млн т до попереднього прогнозу). Що стосується світового експорту, то прогнозують 205,1 млн т (+1,63 млн т), прогноз кінцевих запасів – 279,15 млн т (-2,19 млн т). Наприклад, врожай китайської кукурудзи оцінюється у 295 млн т. Імпорт складе 8 млн т, кінцеві запаси – 173,91 млн т.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
урожай аграрії
Розмінування в Україні: фермерам повернули понад 10 тисяч гектарів земель
08 грудня 2025, 23:50
Ціни на сировину б'ють рекорди: в Україні буде менше ягід взимку
08 грудня 2025, 21:30
В Україні збільшився врожай картоплі
04 грудня 2025, 20:30
Всі новини »
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися
11 грудня 2025, 12:59
На Київщині тривають пошуки зниклого рибалки
11 грудня 2025, 12:49
Конфлікт у магазині: в Тернополі відвідувачка розпилила перцевий балончик в очі продавчині
11 грудня 2025, 12:38
На Херсонщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево: водій загинув
11 грудня 2025, 12:38
В Україну надійшло понад 200 тисяч доз безкоштовної вакцини КПК для дітей
11 грудня 2025, 12:23
У Бердичеві 16-річна школярка зробила вибухівку на замовлення росіян
11 грудня 2025, 12:10
Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла масштабна пожежа
11 грудня 2025, 12:07
В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів
11 грудня 2025, 11:57
Зі слідами від вогнепального поранення: на Київщині на кладовищі знайшли тіло чоловіка
11 грудня 2025, 11:55
З'явилася нова версія мирного плану Трампа: що пропонують Україні
11 грудня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »