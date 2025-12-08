Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой

Иллюстративное фото

Ягод на замораживание в этом году уходит меньший процент. Приблизительно на 35% меньше, чем овощей

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Один из украинских заводов, производящий замороженные фрукты и овощи. Эксперт Игорь Усатый отмечает, что работали с разными овощами и ягодами, согласно графику урожайности.

"Да, летом это клубника, малина, осенью – тыква, лук и другие овощи. В этом году цены на ягоды были выше, чем в предыдущие годы, поэтому решили не рисковать с большими объемами", - говорит специалист.

Он отметил, что на чернику и ежевику цены выросли вдвое, если сравнивать с прошлым годом. Цены на вишню также были самые высокие за последние 10 лет. При таких ценовых качелях перерабатывающим предприятиям сложно работать, говорят аналитики, ведь покупатели замороженной продукции не ожидают и не рассчитывают на столь резкое повышение стоимости.

Напомним, украинские фермеры оказались в затруднительном положении из-за резкого падения закупочных цен на живых свиней до 75-100 гривен за килограмм, в то время как в супермаркетах свинина продолжает стоить 250 гривен за кило, а сало – 150-180 гривен. Этот дисбаланс между низкими ценами для производителей и стабильно высокими розничными ценами чреват сокращением производства свинины в Украине.