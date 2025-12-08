19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 21:30

Цены на сырье бьют рекорды: в Украине будет меньше ягод зимой

08 декабря 2025, 21:30
Иллюстративное фото
Ягод на замораживание в этом году уходит меньший процент. Приблизительно на 35% меньше, чем овощей

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Один из украинских заводов, производящий замороженные фрукты и овощи. Эксперт Игорь Усатый отмечает, что работали с разными овощами и ягодами, согласно графику урожайности.

"Да, летом это клубника, малина, осенью – тыква, лук и другие овощи. В этом году цены на ягоды были выше, чем в предыдущие годы, поэтому решили не рисковать с большими объемами", - говорит специалист.

Он отметил, что на чернику и ежевику цены выросли вдвое, если сравнивать с прошлым годом. Цены на вишню также были самые высокие за последние 10 лет. При таких ценовых качелях перерабатывающим предприятиям сложно работать, говорят аналитики, ведь покупатели замороженной продукции не ожидают и не рассчитывают на столь резкое повышение стоимости.

Напомним, украинские фермеры оказались в затруднительном положении из-за резкого падения закупочных цен на живых свиней до 75-100 гривен за килограмм, в то время как в супермаркетах свинина продолжает стоить 250 гривен за кило, а сало – 150-180 гривен. Этот дисбаланс между низкими ценами для производителей и стабильно высокими розничными ценами чреват сокращением производства свинины в Украине.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
