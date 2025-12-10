16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 21:14

Сили у небі збільшуються: президент України анонсував посилення авіації

10 грудня 2025, 21:14
Фото: Telegram/Zelenskiy / Official
Україна продовжує активну роботу зі своїми міжнародними партнерами для посилення обороноздатності та безпеки на всіх фронтах

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в дописі Телеграм-каналу, передає RegioNews.

Наступного тижня заплановано координацію дій з європейськими союзниками у двосторонніх форматах. Кожна зустріч і переговори мають практичну мету – зміцнення оборонних можливостей і стійкості країни.

Особливу увагу зараз приділено бойовій авіації. Зараз триває посилення авіаційних сил України, деталі поки не розголошуються. Разом із цим відбуваються заходи щодо економічного тиску на РФ: у Європі готуються нові санкції проти російських танкерів і інфраструктури транспортування нафти. Україна також представить власний пакет санкцій проти "танкерного флоту", який підтримує агресію.

Крім того, у центрі уваги – боротьба з інформаційними загрозами. Влада планує нові кроки проти російських пропагандистів у співпраці з міжнародними партнерами. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки, економічна залежність РФ від Китаю зростає, а Кремль витрачає значні ресурси, щоб продовжувати війну.

"Світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Хочу подякувати кожному, хто допомагає", – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, Україна не зможе провести вибори раніше ніж за шість місяців, попередив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. Це сталося на тлі критики з боку колишнього президента США Дональда Трампа, який заявляє, що Зеленський нібито використовує війну для збереження влади.

Україна авіація санкції РФ оборона безпека міжнародні партнери
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
