Україна продовжує активну роботу зі своїми міжнародними партнерами для посилення обороноздатності та безпеки на всіх фронтах

повідомляє президент Володимир Зеленський в дописі Телеграм-каналу

Наступного тижня заплановано координацію дій з європейськими союзниками у двосторонніх форматах. Кожна зустріч і переговори мають практичну мету – зміцнення оборонних можливостей і стійкості країни.

Особливу увагу зараз приділено бойовій авіації. Зараз триває посилення авіаційних сил України, деталі поки не розголошуються. Разом із цим відбуваються заходи щодо економічного тиску на РФ: у Європі готуються нові санкції проти російських танкерів і інфраструктури транспортування нафти. Україна також представить власний пакет санкцій проти "танкерного флоту", який підтримує агресію.

Крім того, у центрі уваги – боротьба з інформаційними загрозами. Влада планує нові кроки проти російських пропагандистів у співпраці з міжнародними партнерами. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки, економічна залежність РФ від Китаю зростає, а Кремль витрачає значні ресурси, щоб продовжувати війну.

"Світ усе одно має достатню силу, щоб закінчити цю війну, щоб примусити Росію це зробити. Мир потрібен. Хочу подякувати кожному, хто допомагає", – наголосив президент.

