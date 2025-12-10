Без світла до 12 годин: якими будуть відключення до кінця тижня

В Україні протягом найближчих днів відключення електроенергії торкнуться трьох черг споживачів у більшості областей, внаслідок чого українці можуть залишатися без світла до 12 годин на добу

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко під час телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, прогнози щодо графіків відключень наразі складні через щоденні атаки агресора. Водночас три черги погодинних відключень — це орієнтовна картина, яка очікує більшість регіонів. У деяких областях ситуація може бути легшою, а в інших — гіршою.

Зайченко пояснив, що у вівторок, 9 грудня, аварійні відключення сталися на території Харківської, Сумської та Полтавської областей через обстріл росіянами енергетичного об'єкта на Сумщині. Через це довелося вводити аварійні відключення, аби збалансувати роботу енергосистеми.

За його словами, після цього аварійні відключення поширилися на інші регіони України. Основною причиною стало поєднання аварійного відключення генерації та неможливості підтримувати подальшу генерацію на гідростанціях. Для збереження цілісності енергосистеми диспетчери "Укренерго" були змушені застосувати аварійні відключення.

Як повідомлялось, світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти. Цю інформацію підтвердило авторитетне джерело у Кабміні.