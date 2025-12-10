16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 18:52

Без світла до 12 годин: якими будуть відключення до кінця тижня

10 грудня 2025, 18:52
В Україні протягом найближчих днів відключення електроенергії торкнуться трьох черг споживачів у більшості областей, внаслідок чого українці можуть залишатися без світла до 12 годин на добу

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко під час телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, прогнози щодо графіків відключень наразі складні через щоденні атаки агресора. Водночас три черги погодинних відключень — це орієнтовна картина, яка очікує більшість регіонів. У деяких областях ситуація може бути легшою, а в інших — гіршою.

Зайченко пояснив, що у вівторок, 9 грудня, аварійні відключення сталися на території Харківської, Сумської та Полтавської областей через обстріл росіянами енергетичного об'єкта на Сумщині. Через це довелося вводити аварійні відключення, аби збалансувати роботу енергосистеми.

За його словами, після цього аварійні відключення поширилися на інші регіони України. Основною причиною стало поєднання аварійного відключення генерації та неможливості підтримувати подальшу генерацію на гідростанціях. Для збереження цілісності енергосистеми диспетчери "Укренерго" були змушені застосувати аварійні відключення.

Як повідомлялось, світла у людей буде більше, але відключатимуть навіть критичні об'єкти. Цю інформацію підтвердило авторитетне джерело у Кабміні.

Частина Сум та району залишилася без електрики через аварію
10 грудня 2025, 13:58
Уряд обіцяє скоротити відключення світла для населення: усі деталі
10 грудня 2025, 08:52
Як вимикатимуть світло в Україні 10 грудня
09 грудня 2025, 19:35
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої
10 грудня 2025, 20:29
СБУ та ВМС вивели з ладу російський танкер під прапором Коморських Островів
10 грудня 2025, 20:06
На Харківщині електропотяг на смерть збив жінку на переході
10 грудня 2025, 19:55
На Рівненщину прибув 38-й евакуаційний потяг із Донеччини: доставлено 12 людей
10 грудня 2025, 19:42
На Дніпропетровщині під час обстрілів постраждали двоє людей, пошкоджено будівлі та АЗС
10 грудня 2025, 19:22
У TikTok масово поширюють ШІ-фейки про мобілізацію: Центр протидії дезінформації попереджає
10 грудня 2025, 19:08
КГБ завербувало Зеленського ще 20 років тому: нова заява Ігоря Коломойського
10 грудня 2025, 18:47
На окупованому Запоріжжі росіяни збирають у школах гроші на війну під виглядом "додаткових програм"
10 грудня 2025, 18:40
У 2028 році 9-класники знову складатимуть ДПА у форматі ЗНО: коли пробне тестування
10 грудня 2025, 18:26
