На Волыни 12-летний парень попал в реанимацию из-за алкоголя: как наказали мать
В Днепре легковушка спровоцировала ДТП: фура опрокинулась и протаранила здание
После игры ветеранов в Луцке умер бывший игрок сборной Украины
16 ноября 2025, 18:18

Синоптики предупреждают: сильный ветер накроет Карпаты и западные области

16 ноября 2025, 18:18
Иллюстративное фото: из открытых источников
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, ожидаемых в понедельник, 17 ноября

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews .

Так, в Карпатах, западных регионах страны, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Установлен желтый уровень опасности (I уровень).

Погодные условия могут повлечь затруднения в работе энергетического сектора, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.

Жителям этих регионов и водителям советуют быть особенно осмотрительными, учитывая прогноз погоды при планировании путешествий и выполнении работ на открытом воздухе.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ожидать снега. По данным синоптиков, в ближайшие дни сохранится прохладная, но бесснежная погода.

Украина ветер Синоптики предупреждение Укргидрометцентр осень ноябрь
