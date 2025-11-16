Синоптики предупреждают: сильный ветер накроет Карпаты и западные области

Иллюстративное фото: из открытых источников

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях, ожидаемых в понедельник, 17 ноября

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews .

Так, в Карпатах, западных регионах страны, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Установлен желтый уровень опасности (I уровень).

Погодные условия могут повлечь затруднения в работе энергетического сектора, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения.

Жителям этих регионов и водителям советуют быть особенно осмотрительными, учитывая прогноз погоды при планировании путешествий и выполнении работ на открытом воздухе.

