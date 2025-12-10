Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Із 13 по 16 грудня температура повітря поступово знизиться. У нічні години очікується -1…-5 градусів, на сході України місцями до -7 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у західних областях вдень температура повітря буде невисокою, але залишатиметься все одно вищою нуля, тобто, там буде найтепліше.

У четвер, 11 грудня, в Україні переважатиме порівняно тепла погода із температурою повітря +3…+8 градусів, на сході та північному сході +1…+3 градуси, у західній частині +8…+11 градусів.

Волога погода очікується практично повсюди в Україні, переважно невеликий дощ.

У Києві в четвер – місцями невеликий дощ, протягом дня задуватиме рвучкий вітер південно-західного напрямку, повітря завтра вдень прогріється до +8 градусів.

Як повідомлялось, в середу, 10-го грудня, мокрий сніг очікується у східних областях, на Сумщині та Дніпропетровщині.