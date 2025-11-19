Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптики Наталки Диденко.

По ее словам, в четверг, 20 ноября, в Украине будет преобладать холодная погода: ночью от 3 мороза до 3 тепла, на юге до +4…+7 градусов, а днем ожидается +4…+9 градусов, на крайнем юге +10…+14 градусов.

Дожди пройдут на юге, в центральной части и на востоке Украины. Местами небольшой дождь возможен в западных областях, в северных областях без существенных осадков.

В Киеве завтра без осадков. Ветер будет порывистый, юго-восточного направления. Ночью в столице ожидается -3 градусов, а днем до +5 градусов.

Как сообщалось, на юге Украины из-за глобального потепления грозит затопление более 1,1 млн. гектаров территории. Сценарии с повышением воды до одного метра предполагают затопление городов Одесса, Николаев, Бердянск, Скадовск и других прибрежных территорий.