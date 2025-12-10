Об этом сообщили источники РБК-Украина, передает RegioNews.

В Печерском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели мужчины, предварительно квалифицировав событие как самоубийство.

По предварительным данным следствия, на момент инцидента дверь в квартиру была закрыта изнутри и не имела следов повреждений.

В руке погибшего обнаружили нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения. Жители дома, опрошенные правоохранителями, отметили, что не слышали никакого шума или звуков борьбы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

По информации знакомых семьи, тело мужчины обнаружила его мать, Вера Каденюк, в квартире на площади Леси Украинки. Человек лежал неподалеку от входной двери с многочисленными ранами на теле, а в руке был нож.

