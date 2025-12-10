16:35  10 декабря
10 декабря 2025, 15:56

Полиция квалифицировала смерть сына Каденюка как самоубийство, - СМИ

10 декабря 2025, 15:56
Речь идет о Дмитрии Каденюке — сыне первого космонавта независимой Украины Леониде Каденюке

Об этом сообщили источники РБК-Украина, передает RegioNews.

В Печерском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели мужчины, предварительно квалифицировав событие как самоубийство.

По предварительным данным следствия, на момент инцидента дверь в квартиру была закрыта изнутри и не имела следов повреждений.

В руке погибшего обнаружили нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения. Жители дома, опрошенные правоохранителями, отметили, что не слышали никакого шума или звуков борьбы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

По информации знакомых семьи, тело мужчины обнаружила его мать, Вера Каденюк, в квартире на площади Леси Украинки. Человек лежал неподалеку от входной двери с многочисленными ранами на теле, а в руке был нож.

Ранее сообщалось о смертельной стрельбе на Фонтанской дороге в Одессе – мужчина погиб прямо посреди улицы. Полиция продолжает устанавливать все детали инцидента и ищет лицо, причастное к преступлению.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
