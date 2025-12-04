В Одессе погибла 22-летняя девушка: полиция расследует обстоятельства трагедии

В Одессе произошло трагическое событие – 22-летняя девушка погибла после падения из высотного дома.

Об этом сообщают местные паблики, передает RegioNews.

Незадолго до инцидента она опубликовала видео в социальных сетях.

На месте происшествия правоохранители обнаружили записки, в которых девушка упоминала о жизненных трудностях. Полиция открыла производство и выясняет все обстоятельства трагедии, в том числе возможные причины и обстоятельства, которые могли привести к ней.

Специалисты отмечают важность своевременного обращения за помощью в кризисных ситуациях и призывают медиа и пользователей соцсетей ответственно распространять информацию, чтобы не навредить другим людям, которые могут находиться в уязвимом состоянии.

Напомним, в Одессе курсант военной академии совершил самоубийство.