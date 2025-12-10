16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 15:56

Поліція кваліфікувала смерть сина Каденюка як самогубство, - ЗМІ

10 грудня 2025, 15:56
Йдеться про Дмитра Каденюка — сина першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка

Про це повідомили джерела РБК-Україна, передає RegioNews.

У Печерському районі Києва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка, попередньо кваліфікувавши подію як самогубство.

За попередніми даними слідства, на момент інциденту двері до квартири були зачинені зсередини та не мали слідів пошкоджень.

У руці загиблого виявили ніж, яким, імовірно, були завдані тілесні ушкодження. Мешканці будинку, яких опитали правоохоронці, зазначили, що не чули жодного шуму чи звуків боротьби.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини трагедії.

За інформацією знайомих родини, тіло чоловіка виявила його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки. Чоловік лежав неподалік від вхідних дверей з численними ранами на тілі, а в руці був ніж.

Раніше повідомлялося про смертельну стрілянину на Фонтанській дорозі в Одесі – чоловік загинув просто посеред вулиці. Поліція продовжує встановлювати всі деталі інциденту та шукає особу, причетну до злочину.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
