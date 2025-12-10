Про це повідомили джерела РБК-Україна, передає RegioNews.

У Печерському районі Києва правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка, попередньо кваліфікувавши подію як самогубство.

За попередніми даними слідства, на момент інциденту двері до квартири були зачинені зсередини та не мали слідів пошкоджень.

У руці загиблого виявили ніж, яким, імовірно, були завдані тілесні ушкодження. Мешканці будинку, яких опитали правоохоронці, зазначили, що не чули жодного шуму чи звуків боротьби.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини трагедії.

За інформацією знайомих родини, тіло чоловіка виявила його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки. Чоловік лежав неподалік від вхідних дверей з численними ранами на тілі, а в руці був ніж.

Раніше повідомлялося про смертельну стрілянину на Фонтанській дорозі в Одесі – чоловік загинув просто посеред вулиці. Поліція продовжує встановлювати всі деталі інциденту та шукає особу, причетну до злочину.