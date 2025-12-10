Стало известно, сколько украинцев удалось вернуть из российской неволи

Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Благодаря совместной работе государственных органов и международных партнеров удалось вернуть 6266 украинцев, из них 403 – гражданские лица

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, в Офисе омбудсмана состоялось заключительное в 2025 году заседание Рабочей группы по человеческому измерению. В нем приняли участие представители 36 государств и пяти международных организаций. Сопредседателявали заседания Послы Канады и Норвегии, а особым гостем стал бывший военнопленный, поделившийся своим опытом пребывания в российской неволе.

Главной темой встречи было возвращение украинцев и украинок из российской неволи, в частности, незаконно перемещенных и депортированных детей, гражданских лиц и военнопленных.

Также омбудсман отметил, что продолжается децентрализация деятельности Офиса, чтобы помощь была доступна в каждом регионе. При содействии международных партнеров в Украине работают Центры по защите прав человека и новые региональные Центры по защите прав ребенка, где специалисты помогают детям восстанавливаться после пережитого.

По данным Лубинца, формирование этой сети планируется завершить в 2026 году.

"Мы должны вернуть наших граждан домой. Международная поддержка и совместная работа имеют в этом решающее значение. В 2026 году мы усилим давление на РФ и сосредоточимся на еще более конкретных результатах для наших людей", – подчеркнул омбудсман.

Напомним, Украина смогла вернуть домой 1859 детей, поиск и возврат которых осуществлялся при участии Международной коалиции из 42 стран.

По данным ГСЧС, с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла 669 детей, еще более двух тысяч получили ранения.