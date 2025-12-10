В Україні можуть заборонити російськомовні версії сайтів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на текст звернення.

Петиція на сайті Кабміну із пропозицією заборонити для сайтів російськомовні версії набрала 25 тисяч голосів, необхідні для її розгляду. Станом на 10 грудня звернення набрало понад 25,3 тис. голосів, а до кінця терміну збору підписів залишається ще 6 днів.

На думку автора петиції Олександра Леоненка, усі громадяни України за законом мають володіти державною мовою.

"Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, пропонується внести зміни до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які б забороняли існування сторінок вебсайтів російською мовою, а також запровадити відповідальність за порушення.

