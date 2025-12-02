13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 13:19

На Львовщине эксналоговик за 1-1,5 тыс. долларов помогал мужчинам избежать мобилизации

02 декабря 2025, 13:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители разоблачили схему избегания мобилизации, которую организовал бывший работник ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, посредник подыскивал "клиентов" и направлял их к эксналоговику. Тот уверял, что оказывает влияние на военных чиновников одного из районных ТЦК и СП и может "решить вопрос" быстрого изготовления фиктивных военно-учетных документов, оформления отсрочки или даже снятия с розыска.

Далее мужчин направляли в ведущую специалистку ТЦК, которая обещала повлиять на решение Комиссии при ТЦК. Она занималась передачей документов и организацией их согласования. В результате фигурантам обеспечивали незаконное оформление отсрочки и фактическое избегание мобилизации.

За свои "услуги" участники схемы брали от 1 до 1,5 тысячи долларов США с каждого "клиента".

В настоящее время задокументировано два эпизода получения неправомерной выгоды.

За совершенное злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, во Львовской области чиновники присвоили более 10 млн. грн. на генераторах для военных. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Львовская область уклонение от мобилизации схема коррупционная схема ГБР
