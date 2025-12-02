На Львовщине эксналоговик за 1-1,5 тыс. долларов помогал мужчинам избежать мобилизации

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, посредник подыскивал "клиентов" и направлял их к эксналоговику. Тот уверял, что оказывает влияние на военных чиновников одного из районных ТЦК и СП и может "решить вопрос" быстрого изготовления фиктивных военно-учетных документов, оформления отсрочки или даже снятия с розыска.

Далее мужчин направляли в ведущую специалистку ТЦК, которая обещала повлиять на решение Комиссии при ТЦК. Она занималась передачей документов и организацией их согласования. В результате фигурантам обеспечивали незаконное оформление отсрочки и фактическое избегание мобилизации.

За свои "услуги" участники схемы брали от 1 до 1,5 тысячи долларов США с каждого "клиента".

В настоящее время задокументировано два эпизода получения неправомерной выгоды.

За совершенное злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

