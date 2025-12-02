На Львовщине эксналоговик за 1-1,5 тыс. долларов помогал мужчинам избежать мобилизации
Правоохранители разоблачили схему избегания мобилизации, которую организовал бывший работник ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, посредник подыскивал "клиентов" и направлял их к эксналоговику. Тот уверял, что оказывает влияние на военных чиновников одного из районных ТЦК и СП и может "решить вопрос" быстрого изготовления фиктивных военно-учетных документов, оформления отсрочки или даже снятия с розыска.
Далее мужчин направляли в ведущую специалистку ТЦК, которая обещала повлиять на решение Комиссии при ТЦК. Она занималась передачей документов и организацией их согласования. В результате фигурантам обеспечивали незаконное оформление отсрочки и фактическое избегание мобилизации.
За свои "услуги" участники схемы брали от 1 до 1,5 тысячи долларов США с каждого "клиента".
В настоящее время задокументировано два эпизода получения неправомерной выгоды.
За совершенное злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
