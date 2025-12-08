22:03  08 декабря
ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области
19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
19:28  08 декабря
На Закарпатье задержали иностранца: он направлялся в Украину по железнодорожному пути
08 декабря 2025, 21:45

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"

08 декабря 2025, 21:45
В Лос-Анджелесе был обнародован полный список претендентов на одну из главных кинотелевизионных наград года — «Золотой глобус – 2026». Лидером по количеству номинаций стал фильм «Битва за битвой», получивший девять наград, в частности в категориях «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист»

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

Сразу за ним расположились:

  • "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера – восемь номинаций;
  • "Грешники" Райана Куглера – семь номинаций;
  • "Гамнет" Хлои Чжао – шесть номинаций;
  • "Франкенштейн" Гильермо дель Торо и Джона Чу по пять номинаций.

Одним из самых больших сюрпризов стал факт, что "Зла. Часть 2" не попала в список претендентов в категории лучшего мюзикла или комедийного фильма, несмотря на высокие ожидания зрителей и критиков.

Напомним, во время визита президента ФИФА Джанни Инфантино в Белый дом Дональд Трамп выразил желание покинуть Кубок мира по футболу в своем Овальном кабинете. Это необычное заявление вызвало широкий резонанс в медиа и футбольном сообществе.

04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
07 августа 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
