В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"
В Лос-Анджелесе был обнародован полный список претендентов на одну из главных кинотелевизионных наград года — «Золотой глобус – 2026». Лидером по количеству номинаций стал фильм «Битва за битвой», получивший девять наград, в частности в категориях «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист»
Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.
Сразу за ним расположились:
- "Сентиментальная ценность" Йоакима Триера – восемь номинаций;
- "Грешники" Райана Куглера – семь номинаций;
- "Гамнет" Хлои Чжао – шесть номинаций;
- "Франкенштейн" Гильермо дель Торо и Джона Чу по пять номинаций.
Одним из самых больших сюрпризов стал факт, что "Зла. Часть 2" не попала в список претендентов в категории лучшего мюзикла или комедийного фильма, несмотря на высокие ожидания зрителей и критиков.
Напомним, во время визита президента ФИФА Джанни Инфантино в Белый дом Дональд Трамп выразил желание покинуть Кубок мира по футболу в своем Овальном кабинете. Это необычное заявление вызвало широкий резонанс в медиа и футбольном сообществе.