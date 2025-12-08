В Лос-Анджелесе объявили номинантов 83-й премии "Золотой глобус"

В Лос-Анджелесе был обнародован полный список претендентов на одну из главных кинотелевизионных наград года — «Золотой глобус – 2026». Лидером по количеству номинаций стал фильм «Битва за битвой», получивший девять наград, в частности в категориях «Лучший фильм (мюзикл или комедия)», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист»

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

Сразу за ним расположились:

"Сентиментальная ценность" Йоакима Триера – восемь номинаций;

"Грешники" Райана Куглера – семь номинаций;

"Гамнет" Хлои Чжао – шесть номинаций;

"Франкенштейн" Гильермо дель Торо и Джона Чу по пять номинаций.

Одним из самых больших сюрпризов стал факт, что "Зла. Часть 2" не попала в список претендентов в категории лучшего мюзикла или комедийного фильма, несмотря на высокие ожидания зрителей и критиков.

