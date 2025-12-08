22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 20:56

В Україні можуть запровадити винагороди за викриття великих корупційних злочинів

08 грудня 2025, 20:56
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14274, який пропонує офіційно запровадити винагороду для викривачів корупції, якщо саме їхні повідомлення допомогли розкрити злочини зі значними збитками для держави

Про це йдеться на сайті парламенту, передає RegioNews.

Документ передбачає, що винагороду зможуть отримати громадяни, які надали суттєву, перевірену інформацію про корупційне правопорушення, збитки від якого перевищують 15 млн грн.

Йдеться не лише про факт повідомлення, але й про реальну користь для слідства: інформатор має сприяти встановленню обставин злочину, що зрештою приведе до викриття винних.

Очікується, що ухвалення законопроєкту посилить антикорупційну систему та мотивує громадян активніше повідомляти про великі корупційні схеми, які завдають державі багатомільйонних збитків.

Законопроєкт наразі перебуває на розгляді парламенту.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оприлюднили так звані плівки Міндіча, які вказують на функціонування схеми відкатів у компанії "Енергоатом". За даними, від фірм-підрядників вимагали 10-15% від суми угоди, а незаконно отримані кошти відмивали через так званий бек-офіс у центрі Києва. Загальна сума виведених грошей становила близько 100 мільйонів доларів.

Розслідування НАБУ встановило, що керівником цієї корупційної схеми був бізнесмен Тимур Міндіч. Згідно зі слідством, він контролював фінансові потоки, визначав розміри виплат і сприяв вирішенню питань у своїх інтересах, у тому числі в галузях енергетики та оборони, використовуючи вплив на керівників центральних органів влади.

1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
