ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма

Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для помощника народной депутатки от политической партии "За будущее" Анны Скороход, определив залог в размере 1,5 млн гривен

Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

По данным следствия, помощник подозревается в причастности к коррупционной схеме, связанной с незаконным влиянием на принятие решений органами власти.

Прокуратура настаивала на применении залога из-за риска давления на свидетелей и возможности скрытия следствия.

Суд удовлетворил ходатайство частично, избрав залог вместо содержания под стражей. После внесения средств подозреваемый будет обязан выполнять ряд процессуальных обязанностей, в частности:

не отлучаться с места жительства без разрешения следователя или суда;

сдать загранпаспорт;

воздерживаться от попыток контакта со свидетелями в производстве.

Дело продолжает расследовать НАБУ и САП.

Что известно о скандале со Скороходом

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, в 2024 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило по меньшей мере 70 админпротоколов и 34 обоснованных выводов относительно нардепов Верховной Рады IX созыва из-за коррупционных правонарушений.