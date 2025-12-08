19:34  08 декабря
Завтра в Украине прогнозируют дождь и снег
17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 21:35

ВАКС назначил залог для помощника нардепки Скороход: какая сумма

08 декабря 2025, 21:35
Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения для помощника народной депутатки от политической партии "За будущее" Анны Скороход, определив залог в размере 1,5 млн гривен

Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

По данным следствия, помощник подозревается в причастности к коррупционной схеме, связанной с незаконным влиянием на принятие решений органами власти.

Прокуратура настаивала на применении залога из-за риска давления на свидетелей и возможности скрытия следствия.

Суд удовлетворил ходатайство частично, избрав залог вместо содержания под стражей. После внесения средств подозреваемый будет обязан выполнять ряд процессуальных обязанностей, в частности:

  • не отлучаться с места жительства без разрешения следователя или суда;
  • сдать загранпаспорт;
  • воздерживаться от попыток контакта со свидетелями в производстве.

Дело продолжает расследовать НАБУ и САП.

Что известно о скандале со Скороходом

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина, связывая это с ее голосованием вопреки позиции фракции. По ее словам, задержание было вызвано тем, что она проголосовала против законопроекта об открытии рынка земли во время первого чтения.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Также он заявил, что депутат лоббирует интересы "конкретных олигархических групп" и предупредил о намерении инициировать ее исключение из фракции.

В ответ на эти обвинения Скороход отметила, что депутаты якобы получают по 5 тысяч долларов в конвертах.

Вскоре фракция "Слуга народа" приняла решение исключить Анну Скороход из своего состава. После этого она присоединилась к депутатской группе "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.

Напомним, в 2024 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило по меньшей мере 70 админпротоколов и 34 обоснованных выводов относительно нардепов Верховной Рады IX созыва из-за коррупционных правонарушений.

депутат коррупционер
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
