Омбудсман Лубинец заявил, что содержать людей в ТЦК запрещено

иллюстративное фото: из открытых источников

Количество обращений украинцев по поводу нарушений со стороны работников ТЦК резко возросло за 2025 год. Многие из этих обращений уже подтвердили нарушение прав людей

Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец, передает RegioNews со ссылкой на Телеграф.

По его словам, количество обращений от граждан Украины по поводу вероятного нарушения их прав со стороны работников ТЦК и СП кардинально увеличилось за последний год в целом Украине. Однако не все случаи, распространяемые в СМИ, о неправомерных действиях ТЦК подтверждаются.

Лубинец также добавил, что само помещение ТЦК и СП не место несвободы.

Там не могут задерживать людей, туда не могут доставлять людей для задержания. Там люди не могут находиться несколько суток без возможности элементарно позвонить своим родным и близким. И у работников любых органов власти нет полномочий забирать личные вещи, например мобильные телефоны, и не предоставлять возможности звонить родным, близким", – подчеркнул омбудсман.

По его словам, уже подтверждены случаи таких нарушений, они расследуются.

Как сообщалось, на Прикарпатье должностное лицо ТЦК жестоко избило военнообязанного: заместитель начальника Верховинского ТЦК и СП нанес около 20 ударов кулаком в пах военнообязанном, которого в это время удерживали его подчиненные.