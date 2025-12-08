Майже усі послуги ТЦК можна отримати онлайн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Близько 95% всіх послуг ТЦК були переведені в онлайн-формат

Про це віцепремʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на полях Defence Digital Forum, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, було продовжено майже мільйон відстрочок онлайн, а розвантаження ТЦК дозволило сфокусуватися більше на процесі мобілізації.

"Останні місяці, як ми бачимо, показують процес мобілізації достатньо ефективніше, ніж те, що було до цього", – зауважив міністр.

Як повідомлялось, популярний застосунок Резерв+ інформуватиме про відправку повістки. Отримувати такі сповіщення можна буде за бажанням, надавши попередню згоду на це.