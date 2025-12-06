Укрзализныця срочно меняет графики движения поездов через российскую атаку

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Укрзализныци.

После массированной атаки в ночь на 6 декабря, в результате которой была повреждена железнодорожная инфраструктура в районе Фастова, Укрзализныця вынуждена временно перестроить движение части пригородных поездов.

Некоторые поезда сегодня не выйдут на линии, а другие будут курсировать по альтернативным маршрутам, направляясь к станциям Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.

Ранее Укрзализныця сообщила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест. Теперь он начнет останавливаться в Молдове.