Укрзализныця срочно меняет графики движения поездов через российскую атаку
Ночное повреждение путей привело к срочным корректировкам движения пригородных поездов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Укрзализныци.
После массированной атаки в ночь на 6 декабря, в результате которой была повреждена железнодорожная инфраструктура в районе Фастова, Укрзализныця вынуждена временно перестроить движение части пригородных поездов.
Некоторые поезда сегодня не выйдут на линии, а другие будут курсировать по альтернативным маршрутам, направляясь к станциям Мотовиловка, Фастов-2 и Кожанка.
Ранее Укрзализныця сообщила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест. Теперь он начнет останавливаться в Молдове.
Каждый четвертый украинец стал меньше зарабатывать, чем в прошлом годуВсе новости »
03 декабря 2025, 17:54Бюджет-2026: стало известно, сколько Украина потратит на армию
03 декабря 2025, 16:48Атаки на энергосистему Украины: частично обесточены четыре области
03 декабря 2025, 11:28
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
В Киевской области избили 15-летнюю девочку
05 декабря 2025, 22:30Сел пьяным за руль: на Волыни водителя судили по ДТП, в котором погиб пассажир
05 декабря 2025, 22:10Убил и закопал на огороде: на Житомирщине мужчина жестоко убил знакомого
05 декабря 2025, 21:40Люди не хотят погибать за Миндича. Игнорирование причин приведет к еще более страшным последствиям
05 декабря 2025, 21:25Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 6 декабря
05 декабря 2025, 21:15Сырский заявил, что Кремль использует переговоры для захвата новых территорий
05 декабря 2025, 21:14Бил руками и ногами по голове: на Волыни судили мужчину, который жестоко убил пенсионерку
05 декабря 2025, 20:55В Украине создадут новый центр для научного обеспечения Сил поддержки ВСУ
05 декабря 2025, 20:53Проиграл в рулетку – напал и ограбил: суд вынес приговор студенту из Днепра
05 декабря 2025, 20:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »