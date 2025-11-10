Укрзализныця предупредила об изменении маршрута поезда Киев-Бухарест

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Укрзализныци.

Теперь поезд №99/100 Киев-Бухарест будет останавливаться в Молдове. Им можно доехать до трех городов: Унгены, Бельц-Ораш, Окница.

Билеты уже в продаже на официальном сайте, в приложении УЗ и в кассах вокзалов.

"В городах Велчинец и Унгены поезд проходит пограничный контроль. Поэтому, планируя поездку, учитывайте время на это. Также учтите, что граждане стран, не входящих в ЕС, должны иметь транзитную визу для проезда по территории Молдовы. Для украинцев она не нужна", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинцы активно покупают билеты на поезд из Киева в Бухарест. Всего за месяц 6588 человек купили билеты на поезд Киев-Бухарест.