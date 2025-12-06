Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
Нічне пошкодження колій призвело до термінових коригувань руху приміських поїздів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію Укрзалізницю.
Після масованої атаки в ніч на 6 грудня, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Фастова, Укрзалізниця змушена тимчасово перебудувати рух частини приміських поїздів.
Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами, прямуючи до станцій Мотовилівка, Фастів-2 і Кожанка.
Раніше Укрзалізниця повідомила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест. Відтепер він почне зупинятися у Молдові.
