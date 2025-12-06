Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію Укрзалізницю.

Після масованої атаки в ніч на 6 грудня, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Фастова, Укрзалізниця змушена тимчасово перебудувати рух частини приміських поїздів.

Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами, прямуючи до станцій Мотовилівка, Фастів-2 і Кожанка.

Раніше Укрзалізниця повідомила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест. Відтепер він почне зупинятися у Молдові.