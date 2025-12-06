10:46  06 грудня
07:42  06 грудня
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
20:53  05 грудня
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
06 грудня 2025, 07:42

Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку

06 грудня 2025, 07:42
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Нічне пошкодження колій призвело до термінових коригувань руху приміських поїздів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію Укрзалізницю.

Після масованої атаки в ніч на 6 грудня, внаслідок якої було пошкоджено залізничну інфраструктуру в районі Фастова, Укрзалізниця змушена тимчасово перебудувати рух частини приміських поїздів.

Деякі потяги сьогодні не вийдуть на лінії, а інші курсуватимуть за альтернативними маршрутами, прямуючи до станцій Мотовилівка, Фастів-2 і Кожанка.

Раніше Укрзалізниця повідомила про зміну маршруту потяга Київ-Бухарест. Відтепер він почне зупинятися у Молдові.

04 грудня 2025
07 серпня 2025
