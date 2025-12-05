Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У навчальних закладах України посилюють військову підготовку. Підготовка офіцерів запасу буде обов’язковою частиною навчання для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, цей крок дозволить сформувати кадровий резерв із фахівців, які "критично важливі для фронту і системи військової медицини".

"Оновлюємо перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнюємо професійний стандарт – вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялось, 50 тисяч студентів-чоловіків старше 25 років було відраховано з університетів та коледжів за результатами перевірок.