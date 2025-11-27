21:55  27 ноября
В Черновцах подожгли синагогу
19:44  27 ноября
Сырский рассказал о ситуации в Покровске
18:29  27 ноября
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2025, 23:26

Стало известно, сколько ветеранов будет в Украине после войны

27 ноября 2025, 23:26
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В правительстве озвучили потрясающее количество ветеранов в Украине после завершения войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

На совещании с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций Юлия Свириденко сообщила, что после завершения войны в Украине ожидается около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей.

По ее словам, Украина – первое государство, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после ее завершения.

"Наша цель - чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их семья чувствовали действенную поддержку государства: в медицине, образовании, работе, социальных услугах и повседневной жизни", - отметила Свириденко.

Ранее Свириденко заявляла, что ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн. за общественно полезные работы. Работодатели, которые трудоустроят ветеранов по меньшей мере в год, получат 100% компенсации заработной платы в течение шести месяцев, но не более 1,5 минимальной зарплаты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Свириденко Юлия Анатольевна Кабмин ветераны общество политика
Ветераны Харьковщины могут получить до 20 000 грн на развитие бизнеса
25 ноября 2025, 14:28
Кабмин сворачивает "Национальный кэшбек": стало известно, когда украинцам перестанут начислять деньги
24 ноября 2025, 12:55
США назначили нового спецпредставителя для мирного плана по Украине
22 ноября 2025, 10:18
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Какое-то условное перемирие будет. Вопрос только времени и условий
27 ноября 2025, 23:45
Одна из стран ЕС будет мотивировать украинцев возвращаться домой: что предлагают
27 ноября 2025, 23:41
Зеленский назначил послом Украины в Сербии выпускника академии ФСБ
27 ноября 2025, 23:07
Никаких реальных сигналов о переговорах ближайшие 2-3 месяца не будет – Кремль просто тянет время
27 ноября 2025, 22:49
В Черновцах подожгли синагогу
27 ноября 2025, 21:55
Более половины военнослужащих недовольны питанием – исследование
27 ноября 2025, 21:44
Стало известно, сколько укрытий есть в Украине
27 ноября 2025, 21:31
Фронтмен группы ADAM все еще в коме: жена артиста обратилась к людям
27 ноября 2025, 21:30
"Россия напала на более чем 19 стран, ни одна из них не ответила агрессией", – глава дипломатии ЕС Кая Каллас
27 ноября 2025, 21:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Все блоги »