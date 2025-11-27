Стало известно, сколько ветеранов будет в Украине после войны

иллюстративное фото: из открытых источников

В правительстве озвучили потрясающее количество ветеранов в Украине после завершения войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

На совещании с представительницами Коалиции ветеранских общественных организаций Юлия Свириденко сообщила, что после завершения войны в Украине ожидается около 5-6 миллионов ветеранов и членов их семей.

По ее словам, Украина – первое государство, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после ее завершения.

"Наша цель - чтобы каждый ветеран, каждая ветеранка и их семья чувствовали действенную поддержку государства: в медицине, образовании, работе, социальных услугах и повседневной жизни", - отметила Свириденко.

Ранее Свириденко заявляла, что ветеранам повысят зарплату до 16 000 грн. за общественно полезные работы. Работодатели, которые трудоустроят ветеранов по меньшей мере в год, получат 100% компенсации заработной платы в течение шести месяцев, но не более 1,5 минимальной зарплаты.