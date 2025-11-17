Глава "Укрпочты" зарабатывает более полумиллиона в месяц: Игорь Смилянский рассказал о своей жизни и работе

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский зарабатывает почти 600 тысяч гривен в месяц, но при этом у него нет собственного жилья и авто. Он арендует квартиру в Киеве, передвигается пешком и иногда пользуется служебным автомобилем.

Об этом Смелянский рассказал в интервью на YouTube-канале Прямая красная, передает RegioNews.

Несмотря на высокий уровень заработной платы и важный пост, руководитель "Укрпочты" подчеркивает, что его образ жизни остается скромным. "У меня ничего нет. Реально – я арендую квартиру в Киеве, у меня нет даже собственной машины", - заявил он.

В 2024 году официальная зарплата Смелянского составила более 11,7 миллионов гривен до налогообложения, что составляет около 600 тысяч гривен в месяц. Кроме основного оклада он получает 15% доплату за работу с государственной тайной, но отказался от премии с начала войны. Смелянский также является налоговым резидентом США, где платит часть налогов (около 2,1 млн. грн.), а также платит более 2,3 млн грн в Украине.

Глава "Укрпочты" отметил, что для него важно подавать пример честной работы, особенно в должности руководителя государственной компании. Он считает, что руководители с дорогими автомобилями и имуществом, но с маленькими зарплатами могут демотивировать работников и плохо влиять на репутацию государственного сектора.

"Если руководитель честно работает, это гораздо выгоднее для страны", - подчеркнул он.

Смелянский также рассказал о достижениях "Укрпочты", в частности, автоматизации сортировки посылок. За 22 месяца, даже во время войны, было открыто 24 новых сортировочных центра, что позволяет компании обеспечивать 98% своевременной доставки. "Мы доставляем в Лондон за 3 дня, в Нью-Йорк — за 5-7 дней, а в небольшие городки Украины — за 2 недели", — отметил гендиректор.

Также "Укрпочта" активно развивает новые технологии, в частности почтоматы, которые могут работать даже без мобильного приложения и связи, что критически важно для отдаленных районов и военных действий.

Смелянский активно общается с общественностью через социальные сети, отвечая на комментарии и жалобы пользователей и лично контролирует логистику компании. Он считает, что такая открытость помогает повысить доверие к "Укрпочте" и развеять "фантомные боли" клиентов.

Напомним, 30 октября на сортировочном центре одного из почтовых операторов в Соломенском районе при осмотре одной из посылок произошел взрыв. В результате пострадали пять человек - двое таможенников и трое сотрудников АО "Укрпочта". Впоследствии стало известно, что благодаря таможенной системе удалось установить личность отправителя.