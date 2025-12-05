17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
05 грудня 2025, 20:11

В "Укрпошти" будуть власні поштомати

05 грудня 2025, 20:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У компанії «Укрпошта» з'явився поштомат. Його вже протестували

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на гендиректора компанії Ігоря Смілянського.

За його словами, вже наступного року розпочнуть встановлення поштоматів по всій країні.

Раніше ми повідомляли про те, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заробляє майже 600 тисяч гривень на місяць, але при цьому не має власного житла та автомобіля.

Ігор Смілянський Укрпошта пошта сервіс
