В "Укрпошти" будуть власні поштомати
У компанії «Укрпошта» з'явився поштомат. Його вже протестували
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на гендиректора компанії Ігоря Смілянського.
За його словами, вже наступного року розпочнуть встановлення поштоматів по всій країні.
Раніше ми повідомляли про те, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заробляє майже 600 тисяч гривень на місяць, але при цьому не має власного житла та автомобіля.
