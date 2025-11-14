17:12  14 ноября
В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
14 ноября 2025, 17:12

В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди

14 ноября 2025, 17:12
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу Украина посетит атмосферный фронт, а в воскресенье ожидается похолодание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 15 ноября небольшие дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8…+12 градусов, на юге и юго-западе до +14 градусов, Волыни, Ровенщине, северных районах Житомирщины, Киевщины и Черниговщины начнется похолодание, днем +5…+8 градусов.

В Киеве завтра днем будет около +10 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве областей Украины, кроме юга, ожидается похолодание, до +3…+8 градусов.

"Понедельник снова побудет теплее, а вот 19-20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно похолодает", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ожидать снега. Осадки со снегом в ближайшее время не прогнозируют, за исключением высокогорья Карпат, где возможен мокрый снег во время фронтов.

11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Стало известно, как украинцам будут отключать свет 15 ноября
14 ноября 2025, 18:39
На глазах у прохожих: в Днепре грузовик насмерть сбил 65-летнего мужчину
14 ноября 2025, 18:08
Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков "Шахедов"
14 ноября 2025, 17:59
В Киеве спасатель ликвидировал пожар в собственном доме, в который попали россияне
14 ноября 2025, 17:49
На Прикарпатье мужчина напал с ножом на своего отчима
14 ноября 2025, 17:20
В Хмельницкой области предприниматель хотел "заработать" на еде для военных: хотел поставлять военным дешевле питание
14 ноября 2025, 16:15
С начала года ГБР задержали почти 2 тыс. человек
14 ноября 2025, 16:13
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
14 ноября 2025, 16:04
Гуляйполе. Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении
14 ноября 2025, 15:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
