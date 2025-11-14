В Украине значительно потеплеет, но местами пройдут дожди

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу Украина посетит атмосферный фронт, а в воскресенье ожидается похолодание

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, 15 ноября небольшие дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +8…+12 градусов, на юге и юго-западе до +14 градусов, Волыни, Ровенщине, северных районах Житомирщины, Киевщины и Черниговщины начнется похолодание, днем +5…+8 градусов.

В Киеве завтра днем будет около +10 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, в большинстве областей Украины, кроме юга, ожидается похолодание, до +3…+8 градусов.

"Понедельник снова побудет теплее, а вот 19-20 ноября на западе, севере и кое-где в центральных областях существенно похолодает", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине похолодает и ожидать снега. Осадки со снегом в ближайшее время не прогнозируют, за исключением высокогорья Карпат, где возможен мокрый снег во время фронтов.