Зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, который в этом году охватывает большую территорию, чем обычно

Об этом в интервью Главреду рассказала заслуженный метеоролог Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова, передает RegioNews.

"К нам идет активный циклон. Арктический центр в этом году очень мощный и занимает значительно большую площадь. Поэтому на территории Украины климат будет прохладным, хотя в сентябре 2025 г. глобальное потепление достигло пика — на 1°C выше нормы", — пояснила эксперт.

Прогноз на декабрь и Новый год

По словам Мартазиновой, в декабре следует ожидать интенсивных осадков, особенно с 11 по 13 декабря — в основном мокрый снег.

К концу второй декады месяца придет похолодание:

ночью - до -6...-7°C,

днем - +3...+5°C.

В преддверии Нового года температура снизится, возможен мокрый снег.

"Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, как и в прошлом, тоже не будет. Морозы будут умеренными, привычными для Украины. Целый месяц мы не замерзаем", — добавила метеорологиня.

Напомним, в Карпатах 29 и 30 октября ожидается ухудшение погодных условий - скорость порывов ветра составит 17-22 м/с. Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).