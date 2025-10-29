16:15  29 октября
В Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК
13:22  29 октября
На Прикарпатье выпало почти метр снега
09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
UA | RU
UA | RU
29 октября 2025, 19:59

Какая будет зима и погода на Новый год: метеоролог удивила прогнозом

29 октября 2025, 19:59
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, который в этом году охватывает большую территорию, чем обычно

Об этом в интервью Главреду рассказала заслуженный метеоролог Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова, передает RegioNews.

"К нам идет активный циклон. Арктический центр в этом году очень мощный и занимает значительно большую площадь. Поэтому на территории Украины климат будет прохладным, хотя в сентябре 2025 г. глобальное потепление достигло пика — на 1°C выше нормы", — пояснила эксперт.

Прогноз на декабрь и Новый год

По словам Мартазиновой, в декабре следует ожидать интенсивных осадков, особенно с 11 по 13 декабря — в основном мокрый снег.
К концу второй декады месяца придет похолодание:

  • ночью - до -6...-7°C,
  • днем - +3...+5°C.

В преддверии Нового года температура снизится, возможен мокрый снег.

"Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, как и в прошлом, тоже не будет. Морозы будут умеренными, привычными для Украины. Целый месяц мы не замерзаем", — добавила метеорологиня.

Напомним, в Карпатах 29 и 30 октября ожидается ухудшение погодных условий - скорость порывов ветра составит 17-22 м/с. Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода снег зима
На Прикарпатье выпало почти метр снега
29 октября 2025, 13:22
Октябрь завершится в Украине теплой погодой
29 октября 2025, 13:07
В Украине 13 областей уже начали подключать тепло к домам
28 октября 2025, 15:24
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий, арестованный 29 октября, уже в ближайшее время может выйти на свободу
29 октября 2025, 20:12
Украина закрывает посольство на Кубе: причина в войне РФ против Украины
29 октября 2025, 20:10
Военные инструкторы будут получать до 30 тыс. грн дополнительного вознаграждения
29 октября 2025, 19:59
Минкульт призывает ввести санкции против мультсериала "Маша и Медведь"
29 октября 2025, 19:54
Скандальная "экспрокурорша" Крыма сменила имя
29 октября 2025, 19:49
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
29 октября 2025, 19:43
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
29 октября 2025, 19:30
В Одесской области исчез 11-летний мальчик
29 октября 2025, 19:22
Суд арестовал эксруководителя "Укрэнерго" Кудрицкого
29 октября 2025, 19:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »