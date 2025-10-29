Какая будет зима и погода на Новый год: метеоролог удивила прогнозом
Зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. Причиной станет высокая активность арктического центра, который в этом году охватывает большую территорию, чем обычно
Об этом в интервью Главреду рассказала заслуженный метеоролог Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова, передает RegioNews.
"К нам идет активный циклон. Арктический центр в этом году очень мощный и занимает значительно большую площадь. Поэтому на территории Украины климат будет прохладным, хотя в сентябре 2025 г. глобальное потепление достигло пика — на 1°C выше нормы", — пояснила эксперт.
Прогноз на декабрь и Новый год
По словам Мартазиновой, в декабре следует ожидать интенсивных осадков, особенно с 11 по 13 декабря — в основном мокрый снег.
К концу второй декады месяца придет похолодание:
- ночью - до -6...-7°C,
- днем - +3...+5°C.
В преддверии Нового года температура снизится, возможен мокрый снег.
"Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, как и в прошлом, тоже не будет. Морозы будут умеренными, привычными для Украины. Целый месяц мы не замерзаем", — добавила метеорологиня.
Напомним, в Карпатах 29 и 30 октября ожидается ухудшение погодных условий - скорость порывов ветра составит 17-22 м/с. Синоптики объявили и уровень опасности (желтый).