У суботу та неділю в Україні прогнозують від 3 морозу до 11 градусів тепла
Найближчі вихідні будуть холоднішими, ніж зазвичай
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, в нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу, протягом дня 6-7 грудня очікується +2…+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму повітря прогріється до +7…+11 градусів.
Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів, але очікується рвучкий вітер.
У Києві в суботу та в неділю очікується суха, прохолодна погода. Вночі -1…-3 градуси, вдень +1…+4 градуси.
Раніше синоптики повідомляли, якою буде погода на Новий рік. Згідно прогнозів, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною.
