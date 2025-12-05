У суботу та неділю в Україні прогнозують від 3 морозу до 11 градусів тепла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчі вихідні будуть холоднішими, ніж зазвичай

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, в нічні години температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу, протягом дня 6-7 грудня очікується +2…+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму повітря прогріється до +7…+11 градусів.

Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів, але очікується рвучкий вітер.

У Києві в суботу та в неділю очікується суха, прохолодна погода. Вночі -1…-3 градуси, вдень +1…+4 градуси.

Раніше синоптики повідомляли, якою буде погода на Новий рік. Згідно прогнозів, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною та непередбачуваною.