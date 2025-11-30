Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В понедельник, 1 декабря, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", – добавили в ГСЧС.
Как сообщалось, осень 2025 года завершится прохладной погодой. Ночью и утром будет идти дождь.
Стало известно, какой будет погода в конце ноябряВсе новости »
28 ноября 2025, 20:41Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 18:29Снег, гололедица и метели: украинцев предупредили об усложнении погодных условий
22 ноября 2025, 09:15
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Украине изменят правила распределения новобранцев между боевыми бригадами
30 ноября 2025, 17:33Новым главой Офиса Президента может стать кадровый военный
30 ноября 2025, 16:35Украинские военные испытывают новое вооружение для противодействия российским КАБам
30 ноября 2025, 16:20Украина и США начали переговоры о путях достижения "достойного мира"
30 ноября 2025, 15:59Силы обороны остановили россиян у Гуляйполя
30 ноября 2025, 15:49В некоторых районах Киева после ракетной атаки до сих пор не возобновлено электроснабжение
30 ноября 2025, 15:19О справедливом мире больше всего фантазируют сторонники долговечной войны
30 ноября 2025, 14:58Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака
30 ноября 2025, 14:43В Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой из-за российской атаки
30 ноября 2025, 14:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все блоги »