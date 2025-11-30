Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря

иллюстративное фото: из открытых источников

В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник, 1 декабря, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", – добавили в ГСЧС.

Как сообщалось, осень 2025 года завершится прохладной погодой. Ночью и утром будет идти дождь.