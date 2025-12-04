16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 16:23

Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря

04 декабря 2025, 16:23
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 5 декабря, теплее всего традиционно будет на Закарпатье и в Крыму. Холоднее всего – на Востоке, ночью там возможен мороз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, в Украине погода не претерпевает особых изменений, теплую погоду без осадков и дальше будет обуславливать поле высокого давления и теплая воздушная масса.

"Ветер юго-восточный, восточный и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Относительно температуры ночью 1-6° тепла, на востоке страны и в Карпатах от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла, на крайнем западе страны, на юге Одесщины и в Крыму теплее 7-12°.

Как сообщалось, территория Украины находится и пока находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода прогноз Синоптики зима Укргидрометцентр
Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
30 ноября 2025, 17:04
Завтра в Украине ожидаются дожди и понижение температуры воздуха
27 ноября 2025, 18:29
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
04 декабря 2025, 16:35
Как власти провалили поддержку ветеранов
04 декабря 2025, 16:33
В Киевской области мужчина пришел в гости к товарищу и убил его
04 декабря 2025, 16:15
Франкивец заявил о киберпреследовании со стороны бывшего бизнес-партнера: он под атакой геев
04 декабря 2025, 15:53
Франкивец заявил о киберпреследовании со стороны бывшего бизнес-партнера: он под атакой геев
04 декабря 2025, 15:53
Франкивец заявил о киберпреследовании со стороны бывшего бизнес-партнера: он под атакой геев
04 декабря 2025, 15:53
Украину поставят перед выбором: "или – или"
04 декабря 2025, 15:52
Омбудсман Лубинец заявил, что содержать людей в ТЦК запрещено
04 декабря 2025, 15:43
Киев выделяет дополнительно еще 800 млн грн в помощь защитникам
04 декабря 2025, 15:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Все блоги »