Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, теплее всего традиционно будет на Закарпатье и в Крыму. Холоднее всего – на Востоке, ночью там возможен мороз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, в Украине погода не претерпевает особых изменений, теплую погоду без осадков и дальше будет обуславливать поле высокого давления и теплая воздушная масса.

"Ветер юго-восточный, восточный и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Относительно температуры ночью 1-6° тепла, на востоке страны и в Карпатах от 2° тепла до 3° мороза; днем 3-8° тепла, на крайнем западе страны, на юге Одесщины и в Крыму теплее 7-12°.

Как сообщалось, территория Украины находится и пока находится под влиянием масштабного антициклона, который расположился на востоке.