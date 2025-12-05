17:25  05 грудня
Уряд схвалив нові контракти для військових: пропонують службу до 5 років і річні виплати

Фото: ілюстративне
Уряд України затвердив законопроєкт, який передбачає запровадження нової системи контрактів для військовослужбовців

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Документ, розроблений Міністерством оборони на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, вже направлено до Верховної Ради для подальшого розгляду. Ініціатива покликана оновити підхід до проходження служби та врегулювати терміни контрактів.

Згідно з проєктом, нові контракти пропонуються для військових усіх сил безпеки та оборони, зокрема для Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших структур. Передбачені строки служби варіюються від одного до п'яти років. Також проєкт містить норму про можливість отримати 12-місячну відстрочку від мобілізації після завершення контракту, якщо його укладено терміном від двох до п'яти років.

Документом закладено і фінансові стимули. Серед них щорічні грошові бонуси, а також додаткові щомісячні виплати для тих, хто бере участь у бойових операціях. Нові умови зможуть обрати резервісти, військовозобов'язані з запасу та мобілізовані військовослужбовці. Крім того, передбачена можливість переукладання чинних контрактів за оновленими правилами.

У Кабміні зазначають, що очікують оперативного розгляду документа парламентом. За планами, оновлена система контрактів може почати діяти вже у першому кварталі 2026 року.

Нагадуємо, на Запорізькому напрямку у 5-й гвардійській армії РФ зафіксували понад шість тисяч випадків дезертирства, і ця цифра може бути значно більшою за офіційну. Нові обставини можуть свідчити про ще глибші проблеми російських підрозділів на цьому відрізку фронту.

