Стало известно, сколько священников забронировано в Хмельницкой области
224 священнослужителя из Хмельницкой области получили отсрочку от мобилизации как руководители религиозных организаций, включенных в перечень критически важных для государства
Об этом сообщило Общественное со ссылкой на ответ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), передает RegioNews.
По состоянию на начало ноября 2025 года в Перечень критически важных включено 9216 религиозных организаций по Украине, из них 545 – в Хмельницкой области.
"Бронирование священнослужителей осуществляется согласно части пятой пункта 26 Порядка бронирования, утвержденного постановлением Кабмина №76 от 27 января 2023 года, а также в соответствии с приказами ДЭСС от 6 июня и 9 октября 2025 года", – отмечает ДЭСС.
Количество забронированных по конфессиям:
- ВТО – 66;
- Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской – 35;
- УГКЦ – 22;
- РКЦ – 56;
- ЕХБ – 29;
- Адвентисты седьмого дня – 7.
Кроме того, по одному забронированному есть другие религиозные общины.
Как известно, религиозные организации в Украине получили право на бронирование священнослужителей.
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила список критически важных организаций, которые могут бронировать 100% своего священнослужительского состава. В список вошли 7736 организаций из более 30 тысяч, зарегистрированных в Украине.
Напомним, летом 2025 года в правительстве заявили о существенном прогрессе в вопросе бронирования священнослужителей от мобилизации.