08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
08:18  05 грудня
Спецоперація "Опікун": на Полтавщині медики продавали фіктивні довідки
07:31  05 грудня
З Донеччини за два тижні евакуювали майже 90 людей
05 грудня 2025, 08:47

Віцепрезидент США: мир з Росією складніший, ніж очікувалося, але надія ще є

05 грудня 2025, 08:47
Скриншот із відео
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді він вважає невдачу в укладенні угоди про припинення війни Росії проти України

Про це він сказав в інтерв'ю NBS News, передає RegioNews.

За словами Венса, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування для всього Білого дому. Він зазначив, що спочатку очікував, що врегулювати конфлікт у Східній Європі буде легше, ніж у деяких інших регіонах, але реальність виявилася складнішою.

Водночас Венс додав, що залишається оптимістом.

"Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ще не досягли фінішу. Я думаю, що є надія – сподіваємося, що найближчими тижнями в цьому напрямку з'являться хороші новини", – додав він.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зазначив, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер вважають, що російський глава Володимир Путін хотів би завершити війну.

Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.

Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.

Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

Європейські лідери закликали Зеленського до обережності, звинувативши США у "зраді" України та Європи
04 грудня 2025, 14:54
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Тернопільщині жінку ошукали через фейкову "зимову підтримку" на 26 тисяч грн
05 грудня 2025, 11:15
На Львівщині в ДТП травмувався 14-річний мотоцикліст
05 грудня 2025, 10:52
У Миколаєві 20-річний киянин намагався підірвати авто із українськими військовими
05 грудня 2025, 10:34
У Миколаєві шахрайка видурила у 89-річної жінки гроші під виглядом обміну купюр
05 грудня 2025, 10:29
Скороход підтвердила обшуки у помешканні: назвала це "тиском на опозицію"
05 грудня 2025, 10:13
Атаки по енергетиці України: знеструмлені споживачі в чотирьох областях
05 грудня 2025, 09:59
"Примари" ГУР за два тижні знищили вісім об'єктів окупантів у Криму
05 грудня 2025, 09:53
На Закарпатті митники зупинили ввезення "благодійних" сигарет на 3,5 млн грн
05 грудня 2025, 09:45
На Прикарпатті чоловік випав із вікна багатоповерхівки
05 грудня 2025, 09:38
Сили ППО вночі знешкодили 80 російських безпілотників: є влучання на 13 локаціях
05 грудня 2025, 09:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
