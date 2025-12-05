Віцепрезидент США: мир з Росією складніший, ніж очікувалося, але надія ще є
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найбільшим розчаруванням за час перебування на посаді він вважає невдачу в укладенні угоди про припинення війни Росії проти України
Про це він сказав в інтерв'ю NBS News, передає RegioNews.
За словами Венса, ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування для всього Білого дому. Він зазначив, що спочатку очікував, що врегулювати конфлікт у Східній Європі буде легше, ніж у деяких інших регіонах, але реальність виявилася складнішою.
Водночас Венс додав, що залишається оптимістом.
"Я дійсно вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ще не досягли фінішу. Я думаю, що є надія – сподіваємося, що найближчими тижнями в цьому напрямку з'являться хороші новини", – додав він.
Як відомо, президент США Дональд Трамп зазначив, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер вважають, що російський глава Володимир Путін хотів би завершити війну.
Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулися переговори Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вони обговорювали американський мирний план щодо України.
Як зазначили в Кремлі переговори пройшли конструктивно, однак Москва поки що не погодила всі пункти "мирного плану". Частина положень викликала критику з боку російської сторони, інші – були підтримані.
Згодом стало відомо, що заплановану в Брюсселі зустріч президента Володимира Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасували.
