12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
10:34  04 декабря
Смертельное ДТП в Одесской области: погибли двое подростков
09:30  04 декабря
В Киеве задержали "целительницу", которая обворовывала людей на улицах
04 декабря 2025, 11:30

В Украине изменились цены на лук: сколько теперь платить за килограмм

04 декабря 2025, 11:30
Иллюстративное фото
В Украине продолжают меняться цены на лук. Производители сообщили о заметном ослаблении спроса

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Украине спрос на лук спал, при этом предложение высокое. В результате это повлияло на цены. На 3 декабря украинские фермеры продают лук в диапазоне 3-8 гривен за килограмм. Это на 22% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей.

"Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен. Между тем, продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен", - пояснили аналитики.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

цены овощи
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Усик получил "зеленый свет" от WBC на защиту титула
04 декабря 2025, 13:50
В Тернопольской области из-за короткого замыкания погибла женщина
04 декабря 2025, 13:36
"Квартал 95" создал новую продакшн-компанию без Миндича
04 декабря 2025, 13:18
Стало известно, сколько священников забронировано в Хмельницкой области
04 декабря 2025, 12:48
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 12:40
"Позвонили из банка" и украли деньги: на Буковине мошенники ограбили счета людей
04 декабря 2025, 12:20
Эйфория Кремля или на чем держится логика Путина
04 декабря 2025, 12:14
В Херсоне из-за атак РФ остановили ТЭЦ: без тепла более 40 тысяч абонентов
04 декабря 2025, 11:56
На Хмельнитчине легковушка врезалась в дерево: водитель погиб на месте
04 декабря 2025, 11:41
Правительство готовится к масштабным кадровым ротациям в декабре – Железняк
04 декабря 2025, 11:35
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
