В Украине изменились цены на лук: сколько теперь платить за килограмм

Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Украине спрос на лук спал, при этом предложение высокое. В результате это повлияло на цены. На 3 декабря украинские фермеры продают лук в диапазоне 3-8 гривен за килограмм. Это на 22% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей.

"Из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения. Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, от фермеров неоднократно поступают сообщения о снижении отпускных цен. Между тем, продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен", - пояснили аналитики.

