В последнее время украинская пшеница начинает дешеветь. При этом объемы экспорта пшеницы в этом году должны быть больше.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В ноябре экспорт пшеницы составил 1,07 млн тонн. Основные объемы пришлись на Азию и Северную Африку. Больше всего покупали такие страны:

Индонезия (258,7 тысяч тонн);

Алжир (186,2 тысяч тонн);

Египет (164,4 тысячи тонн);

Йемен (113,9 тысяч тонн);

Ливан (56,7 тысяч тонн).

При этом цены в украинских портах начали падать. Это касается и фуражной, и продовольственной пшеницы:

спотовый индекс на продовольственную пшеницу (11,5% белка) с поставкой в порт в течение 30 дней снизился на 1 доллар – до 220 долларов за тонну;

индекс фуражной пшеницы также снизился на 1 доллар – до 210 долларов за тонну.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).