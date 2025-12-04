Ілюстративне фото

В Україні в сезоні-2025 площі під картоплею зросли на 25%, якщо порівнювати з минулим роком. Таким чином врожай збільшився на 50%

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига пояснив, що якщо середня відпускна з господарств ціна становить 8 гривень за кілограм, минулого року вартість була 20 гривень за кілорам. Це свідчить про те, що продукції стало приблизно на 20% більше. Завдяки погодним умовам врожай збільшився на 25%.

При цьому фахівець пояснив, що насправді Україна не потребує так багато картоплі. В Україні з початку війни спостерігається тенденція скорочування вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення виробничих площ під культурою у фермерських господарствах і навіть в агрохолдингах. Подібну тенденцію експерт пояснює тим, що люди виїжджають за кордон, або йдуть на фронт.

"Наприклад, на Вінниччині, Житомирщині є села, де домогосподарства садили раніше по 30 га картоплі, і зараз якщо садять 2 га, то це ще добре", - каже експерт.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.