16:35  04 грудня
Українські спецпризначенці знищили російський винищувач МіГ-29 у Криму
16:23  04 грудня
Тепло і без дощів: прогноз погоди на 5 грудня
12:40  04 грудня
У Львові чоловік вбив військового ТЦК
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 20:30

В Україні збільшився врожай картоплі

04 грудня 2025, 20:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні в сезоні-2025 площі під картоплею зросли на 25%, якщо порівнювати з минулим роком. Таким чином врожай збільшився на 50%

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига пояснив, що якщо середня відпускна з господарств ціна становить 8 гривень за кілограм, минулого року вартість була 20 гривень за кілорам. Це свідчить про те, що продукції стало приблизно на 20% більше. Завдяки погодним умовам врожай збільшився на 25%.

При цьому фахівець пояснив, що насправді Україна не потребує так багато картоплі. В Україні з початку війни спостерігається тенденція скорочування вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення виробничих площ під культурою у фермерських господарствах і навіть в агрохолдингах. Подібну тенденцію експерт пояснює тим, що люди виїжджають за кордон, або йдуть на фронт.

"Наприклад, на Вінниччині, Житомирщині є села, де домогосподарства садили раніше по 30 га картоплі, і зараз якщо садять 2 га, то це ще добре", - каже експерт.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому минулого місяця річна інфляція становила 14,1%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аграрії урожай овочі
В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер платити за кілограм
04 грудня 2025, 11:30
В Україні дефіцит овочесховищ: нема де зберігати понад мільйон тонн урожаю
02 грудня 2025, 23:50
В українських портах стала дешевшати пшениця - що відбувається
02 грудня 2025, 23:30
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Зеленський розповів, коли призначить нового голову Офісу президента
04 грудня 2025, 22:14
Уся міфологія нинішньої війни базується на уявленнях
04 грудня 2025, 21:52
Тисячі тікають з фронту: в окупантів проблеми із Запорізького фронту
04 грудня 2025, 21:10
Не врахували допомогу й завищили собівартість: прокуратура Вінниці повернула до бюджету 4,1 млн грн
04 грудня 2025, 21:00
На Дніпропетровщині жінка заради жарту "вбила" свого чоловіка
04 грудня 2025, 20:40
42-річний агент ФСБ отримав 15 років за коригування ударів по Черкащині
04 грудня 2025, 20:39
Прокуратура прокоментувала інформацію про проведення слідчих дій у приміщенні АТ "А-Банк"
04 грудня 2025, 20:26
Мікроавтобус закрутило на дорозі: у Дніпрі автівка влетіла в заправку
04 грудня 2025, 20:15
У Житомирі чоловік постане перед судом за вбивство 50-річної дружини ударом ножем
04 грудня 2025, 20:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Всі блоги »